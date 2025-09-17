Британский турист спустился с яхтенной горки в Мальте и исчез под водой

The Sun: британец на Мальте скатился с горки на прогулочной яхте и не выжил

Британский турист погиб после спуска с горки на яхте у побережья Мальты. Об этом сообщило издание The Sun со ссылкой на местные службы спасения.

Это произошло 16 сентября в районе Голубой лагуны близ острова Комино. Сорокатрехлетний мужчина скатился в воду с бортовой горки и сразу исчез с поверхности.

На место происшествия оперативно прибыли добровольцы корпуса экстренного реагирования. Спасатели извлекли пострадавшего из воды и начали реанимационные мероприятия.

Туриста экстренно доставили в больницу на острове Гоцо. Медики констатировали смерть мужчины несмотря на все усилия врачей.

Причины происшествия устанавливают местные правоохранительные органы.

