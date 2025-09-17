Британский турист спустился с яхтенной горки в Мальте и исчез под водой
The Sun: британец на Мальте скатился с горки на прогулочной яхте и не выжил
Британский турист погиб после спуска с горки на яхте у побережья Мальты. Об этом сообщило издание The Sun со ссылкой на местные службы спасения.
Это произошло 16 сентября в районе Голубой лагуны близ острова Комино. Сорокатрехлетний мужчина скатился в воду с бортовой горки и сразу исчез с поверхности.
На место происшествия оперативно прибыли добровольцы корпуса экстренного реагирования. Спасатели извлекли пострадавшего из воды и начали реанимационные мероприятия.
Туриста экстренно доставили в больницу на острове Гоцо. Медики констатировали смерть мужчины несмотря на все усилия врачей.
Причины происшествия устанавливают местные правоохранительные органы.
Ранее стало известно, что отдыхающие в Египте туристы столкнулись с нашествием акул. Из-за большого числа хищников многие отели начали закрывать пляжи.