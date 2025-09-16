Пляжи Египта стали закрываться из-за нашествия акул

Отдыхающие в Египте туристы столкнулись с нашествием акул – из-за большого числа хищников многие отели начали закрывать пляжи. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Путешественников предупредили, что акулы близко подплывают к берегам Хургады и города-курорта Макади. В результате более 10 гостиниц, в том числе и пятизвездочных, огородили пляжи.

Об акулах предупредили и путешественников, которые еще только собираются приехать в страну. Один из туристов рассказал, что во время бронирования тура на ноябрь ему несколько раз сказали о хищниках.

По словам специалистов, у берегов появляются в том числе тигровая и тупорылая акулы, представляющие большую опасность для человека.

Ранее морской хищник напал на 57-летнего серфера в Австралии. Акула набросилась на мужчину в в 100 метрах от берега в Сиднее. Спортсмена вытащили на сушу, но спасти его не удалось — он скончался на месте от полученных травм, в том числе от потери конечностей.