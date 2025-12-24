Бразилия может стать хабом для российских туристов

Посол дос Сантос: Бразилия может стать хабом для перевозки туристов из России

Прямой рейс из России в Бразилию можно использовать в том числе для доставки туристов в другие государства Южной Америки. Об этом ТАСС заявил бразильский посол в Москве Сержио Родригес дос Сантос.

По его словам, Бразилия может стать крупным хабом для перевозки российских туристов.

«Теоретически, прямой рейс можно было бы использовать не только для доставки пассажиров в Бразилию, но и для транзита в другие страны Южной Америки, используя Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу как хабы», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что вопрос запуска подобных маршрутов уже обсуждается на межправительственном уровне.

Ранее Таиланд объявил о сохранении 60-дневного безвизового режима с Россией в 2026 году. Гендиректор департамента информации, пресс-секретарь тайского МИД Никондет Пхалангкун подчеркнул, что королевство всегда будет радо российским путешественникам.

Контроль за соблюдением правил безвизового въезда ужесточили, но эта мера не направлена против граждан определенной страны, объяснил он.