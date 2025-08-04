Более четырех тысяч машин попали в пробку перед Крымским мостом

Очередь из более чем четырех тысяч автомобилей образовалась перед Крымским мостом в понедельник. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.

По состоянию на 17:00, в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находилось 2850 автомобилей. Время ожидания составило более шести часов. Со стороны Керчи в очереди стояли 1218 машин, там ожидание превышает три часа.

Утром проезд по мосту был свободным, однако к 09:00 количество машин увеличилось до 2000, а к полудню — до 2500. К 16:00 в очереди уже стояли почти 3,5 тысячи автомобилей.

Въезжать на Крымский мост со стороны Тамани сейчас разрешили только по федеральной трассе А-290 (Новороссийск — Керчь).