Блогер назвала топ-5 признаков, по которым турки вычисляют россиян на отдыхе
Турки легко вычисляют российских туристов на отдыхе. Блогер Саша Коновалова рассказала о признаках, по которым они узнают россиян практически с первого взгляда.
В супермаркетах россиян выдает привычка брать товары с дальних полок, привычка из российских магазинов, где товар посвежее убирают подальше. Также россияне внимательно изучают состав на этикетках, особенно сыра и колбасы, опасаясь встретить в составе пальмовое масло. Блогер отметила, что в Турции такие ингредиенты не используют, поэтому местные жители удивляются такому поведению туристов из России.
На базаре россияне в отличие от местных жителей не станут пробовать фрукты прямо с прилавка, не мытые.
«Турки — совсем другие. Они считают, что нельзя брать фрукты и овощи без дегустации. Обычно турки ходят по базарам и непрерывно что-то жуют», — отметила Коновалова.
По мнению блогера, россиян на пляже можно вычислить по ярким купальникам, шляпкам, музыке из колонок и лежакам прямо у моря. Европейцы зачастую либо пьют, либо спят, либо играют в настольные игры. Местные жители чаще сидят своей компанией или семьей.
В сувенирных лавках россияне покупают подарки не только себе, но и всем родственникам и друзьям.
«Европейцы в подавляющем большинстве случаев берут все только для себя. Мы же часто выбираем что-то для друзей и родных. Турки говорят, что у нас добрая душа», — поделилась блогер.
В отелях россиян отличают мелкие подарки для персонала. Коновалова отметила, что таким образом туристы из России надеются получить лучший номер.
Врачи в Турции, Египте и на Мальдивах якобы ставят россиянам диагноз «аллергия на море». Однако туристы, побывавшие в этих странах, заявили, что впервые слышат про реакцию на воду.