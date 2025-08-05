Блогер назвала топ-5 признаков, по которым турки вычисляют россиян на отдыхе

Турки легко вычисляют российских туристов на отдыхе. Блогер Саша Коновалова рассказала о признаках, по которым они узнают россиян практически с первого взгляда.

В супермаркетах россиян выдает привычка брать товары с дальних полок, привычка из российских магазинов, где товар посвежее убирают подальше. Также россияне внимательно изучают состав на этикетках, особенно сыра и колбасы, опасаясь встретить в составе пальмовое масло. Блогер отметила, что в Турции такие ингредиенты не используют, поэтому местные жители удивляются такому поведению туристов из России.

На базаре россияне в отличие от местных жителей не станут пробовать фрукты прямо с прилавка, не мытые.

«Турки — совсем другие. Они считают, что нельзя брать фрукты и овощи без дегустации. Обычно турки ходят по базарам и непрерывно что-то жуют», — отметила Коновалова.