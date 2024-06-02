«Авиашаттлы» запустили между Петербургом и Москвой

«Аэрофлот» запустил первые «шаттлы» между Москвой и Петербургом

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Новую программу полетов внедрили между Петербургом и Москвой. Подробности сообщила пресс-служба авиакомпании «Россия», входящей в группу «Аэрофлот».

«Первые рейсы „шаттл“ Москва — Санкт-Петербург стартовали 1 июня», — передали в компании.

Всего «Аэрофлот» и «Россия» будут выполнять до 72 перелетов по маршруту в сутки. В пиковые часы интервал между рейсами составит всего 15 минут. Кроме того, пассажиры будут проходить ускоренную регистрацию.

Ранее «Аэрофлот» объявил, что запускает прямые рейсы из Красноярска на китайский курорт Хайнань. Самолеты начнут летать с 29 июня. Как уточнили в компании, общая маршрутная сеть перевозчика летом составляет 32 направления из сибирского хаба.

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