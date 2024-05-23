«Аэрофлот» запустит рейсы из Красноярска на Хайнань

«Аэрофлот» с 29 июня начнет полеты из Красноярска на Хайнань

«Аэрофлот» с 29 июня откроет продажу билетов из Красноярска на китайский курорт Хайнань, рейсы выполнит перевозчик «Россия». Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

«„Аэрофлот“ начинает продажу билетов на регулярные рейсы из Красноярска в Санью. Полеты на популярный курорт в Китае с 29 июня выполнит авиакомпания „Россия“», — заявили в компании.

В пресс-службе перевозчика отметили, что наряду с Харбином и Пекином Санья станет третьим пунктом в Китае, в который группа «Аэрофлот» летает из Красноярска. Общая маршрутная сеть перевозчика в летнем расписании составляет 32 направления из сибирского хаба.

Ранее Федеральная антимонопольная служба направила запрос отечественным авиакомпаниям, среди которых «Аэрофлот», с просьбой дать разъяснение росту цен на своих рейсах. Ведомство установило, что на отдельных маршрутах цена билетов не соответствует принципам ценообразования.