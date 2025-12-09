KP.RU: российские туристы могут съездить без виз в Черногорию и Сербию

Европейский союз недавно принял решение ограничить выдачу многократных виз для туристов из России. Однако существуют способы посетить европейские страны без соответствующего документа, сообщил сайт KP.RU .

Речь идет о трех государствах Балканского полуострова, гостеприимно принимающих россиян без визовых формальностей. Для посещения Сербии, Черногории, а также Боснии и Герцеговины достаточно иметь действующий заграничный паспорт.

Аналитик туроператора «Русский Экспресс» Елизавета Тимошенко рассказала, что количество запросов на отдых в Черногории увеличилось на 35%, в Боснии и Герцеговине — на впечатляющие 85%. Уровень заинтересованности в поездках в Сербию остается стабильным.