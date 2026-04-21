АТОР: турпоток из России в ОАЭ на майские праздники не восстановится из-за отсутствия туров

Вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян заявил сайту телеканала «Звезда» , что, несмотря на возобновление авиаперелетов в Объединенные Арабские Эмираты, значительного увеличения туристического потока из России на майские праздники не ожидается.

Специалист пояснил, что для туроператоров по-прежнему действуют ограничения на продажу туров, введенные Минэкономразвития. По его мнению, майские праздники останутся недоступными для российских туристов, а спрос на поездки в ОАЭ вряд ли достигнет прежних объемов, так как это время года считается «низким сезоном» для путешествий в этот регион.

Мурадян также отметил, что перелеты в Эмираты будут стоить дешевле, чем в Турцию. Поэтому резкого увеличения потока туристов ожидать не стоит.

«Для тех, кто не хочет лететь в Юго-Восточную Азию, и тех, кто еще не готов ехать в Турцию, поскольку климатическая норма для купания еще не подошла, Ближний Восток сейчас станет хорошей и выгодной альтернативой», — добавил эксперт.

Ранее Росавиация объявила о снятии ограничений на полеты в ОАЭ и обратно, а также через воздушное пространство Ирана.