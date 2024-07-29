Турция забила тревогу из-за оттока туристов

Express: турецкие отельеры подтвердили отток туристов в Грецию

Фото: РИА «Новости»

Представители туристического бизнеса в Турции забили тревогу из-за оттока туристов в Грецию. Об этом сообщило издание Express.

Глава Ассоциации турецких туристических агентств Кыванч Мерич выразил мнение, что курорты республики потеряли свое ценовое преимущество перед другими странами. По его словам, на греческий остров Самос в 2024 году приедут около 150 000 турок, хотя в 2023 году их было около 40 000.

В результате этого серьезные убытки несут все отрасли бизнеса, которые связанны с туризмом.

В частности, 57 летний шеф-повар рыбного ресторана в городе Кушадасы Каплан Ильхан отметил, что его доходы рухнули примерно на четверть по сравнению с 2023 годом. Причиной коллапса он обозначал сильную инфляцию в Турции и высокие процентные ставки.

Ранее стало известно, почему российские туристы боятся выходить из отелей в Турции.

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