В АТОР оправдались за слова Мурадяна о «воспитании» бизнеса Абхазии
АТОР: слова Мурадяна о «воспитательной работе» в Абхазии вырваны из контекста
Ассоциация туроператоров России дала пояснения словам вице-президента Артура Мурадяна, который ранее заявил, что приостановка турпотока в Абхазию является «воспитательной работой» с абхазским бизнесом. Пресс-служба АТОР заявила, что высказывание «вырвано из контекста».
«СМИ распространили предположения о ситуации в Абхазии, основанные на некорректно интерпретированных и вырванных из контекста цитатах экспертов АТОР», — заявили в ассоциации.
Абхазия занимает 10% в выездном турпотоке российского рынка, отметили в АТОР, в 2024 году он увеличится на 5-7%.
«Члены АТОР неукоснительно выполняют рекомендации МИД России и Минэкономразвития о приостановке реализации туров в Абхазию», — отметили в ассоциации.
Ранее Мурадян заявил, что лишение турпотока из России — это воспитательная работа с абхазским бизнесом в ответ на антироссийские настроения в Абхазии. При этом он отметил, что самостоятельно туристам ездить в южную республику не запрещали.