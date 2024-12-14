В АТОР оправдались за слова Мурадяна о «воспитании» бизнеса Абхазии

АТОР: слова Мурадяна о «воспитательной работе» в Абхазии вырваны из контекста

Ассоциация туроператоров России дала пояснения словам вице-президента Артура Мурадяна, который ранее заявил, что приостановка турпотока в Абхазию является «воспитательной работой» с абхазским бизнесом. Пресс-служба АТОР заявила, что высказывание «вырвано из контекста».

«СМИ распространили предположения о ситуации в Абхазии, основанные на некорректно интерпретированных и вырванных из контекста цитатах экспертов АТОР», — заявили в ассоциации.

Абхазия занимает 10% в выездном турпотоке российского рынка, отметили в АТОР, в 2024 году он увеличится на 5-7%.

«Члены АТОР неукоснительно выполняют рекомендации МИД России и Минэкономразвития о приостановке реализации туров в Абхазию», — отметили в ассоциации.

Ранее Мурадян заявил, что лишение турпотока из России — это воспитательная работа с абхазским бизнесом в ответ на антироссийские настроения в Абхазии. При этом он отметил, что самостоятельно туристам ездить в южную республику не запрещали.