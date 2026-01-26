Аналитики отметили, что наибольший прирост спроса путешественников на 23 Февраля зафиксирован в Мурманске
По данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», в праздничные выходные в феврале 2026 года (20–23 февраля) россияне забронировали на 33% больше поездок по стране, чем годом ранее. Об этом написал RT.
Аналитики сервиса отметили, что наибольший прирост спроса зафиксирован в Мурманске: количество бронирований увеличилось в несколько раз.
Также повышенный интерес отмечается к городам с развитой туристической инфраструктурой и насыщенной экскурсионной программой. В Нижнем Новгороде число бронирований выросло более чем в два раза, в Ярославле — на 63%, в Москве и Казани — в полтора раза.
Эксперты отметили, что в топ-10 популярных городов по числу бронирований на февральские праздники в 2026 году вошли Санкт-Петербург, Москва, Мурманск, Эсто-Садок, Иркутск, Сочи, Нижний Новгород, Казань, Ярославль, Архыз.
Средняя стоимость ночи в бронированиях российских туристов в отелях и апартаментах по стране на период праздников составляет 6950 рублей, что на 7% ниже показателя прошлого года.