Алеан: недорого отдохнуть в новогодние праздники можно в городах Золотого кольца, Туле и Нижнем Новгороде

В рейтинг самых бюджетных направлений для путешествий в новогодние каникулы вошли города Золотого кольца, Тула, Владикавказ, Нижний Новгород, Астрахань, Казань, а также Москва и Санкт-Петербург. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Национального туроператора Алеан.

Эксперты оценили, что четырехдневные поездки на двоих, включающие новогоднюю ночь, будут стоить дешевле 30 тысяч рублей. В эти туры не входят транспортные расходы, поэтому многие путешественники выбирают варианты для праздничного отдыха в своем или соседнем регионе.

Так, жители Башкирии и Ульяновской области становятся частыми гостями Казани, люди из Центрального федерального округа выбирают для внутренних путешествий Ярославль, Кострому, Владимир и другие города Золотого кольца России.