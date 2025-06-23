Акул стали чаще замечать у пляжей в Турции

Shot: в Аланье россиянка сняла на видео акулу, плавающую рядом с людьми

Акула плавала рядом с туристами на популярном курорте в Аланье. Этих хищников все чаще стали видеть рядом с берегами Турции, сообщил Telegram-канал Shot.

Отдыхавшая в Махмутларе россиянка рассказала, что сняла на видео, как акула плавала у берега. Женщина предупредила об опасности всех отдыхающих и обратилась к спасателю.

Мужчина заявил, что попавшая на кадры акула опасна для людей. Однако позже спасатель поменял свое мнение и стал говорить, что хищница не представляет опасности для туристов. Местные жители пожаловались, что в этом году стали часто видеть акул у берега в Аланье.

Ранее на отдыхавшую на Мальдивах россиянку напала акула. Женщина поехала на экскурсию с опасными хищниками и один из них прокусил ей руку. Похожий случай в Египте. Акула напала на российскую туристку.