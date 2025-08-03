Аэропорт Сочи обслужит 117 рейсов до конца дня

«Ожидается до конца суток обслуживание еще 56 рейсов на вылет и 61 на прилет. До 17.00 (совпадает с мск) была ограничена работа одного из двух топливных операторов аэропорта Сочи, что связано с устранением последствий падения обломков БПЛА», — указали в сообщении.

Для корректировки расписания было принято решение обслуживать до пяти рейсов в час. К 16:00 из аэропорта вылетело 94 воздушных судна, приняли в Сочи 104.

К 17:00 второй топливный оператор починили. Его готовность к запуску подтвердили проверками. Сейчас заправку самолетов осуществляют в обычном режиме. Аэропорт работает штатно.

Ранее прокуратура взяла под контроль ситуацию с задержками рейсов в Сочи.