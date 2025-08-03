Прокуратура взяла под контроль ситуацию с задержками рейсов в Сочи

Южная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержками авиарейсов в аэропорту Сочи. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Сочинская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержкой в международном аэропорту Сочи», — заявили в пресс-службе.

О нарушении прав пассажиров граждане могут сообщить дежурному прокурору Южной транспортной прокуратуры по телефону +7(919)899-87-33.

В пресс-службе воздушной гавани РИА «Новости» уточнили, что число задержанных рейсов на вылет сократилось с 26 до 16.

«Благодаря слаженной работе авиакомпаний и сотрудников воздушной гавани число задержанных рейсов удалось сократить до 16», — отметили в аэропорту.

Аэропорт Сочи открыт в штатном режиме, на территории авиагавани работает оперативный штаб. Службы усилили дополнительным персоналом, в терминале работают менеджеры по гостеприимному сервису и оказывают помощь пассажирам в случае возникновения вопросов.

Ранее временные ограничения сняли в петербургском аэропорту Пулково.