Авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает прямые рейсы в Дели

Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла прямое авиасообщение между Екатеринбургом и Дели. Первый рейс запланирован на 27 октября. По мнению экспертов, это даст новый толчок для обмена туристами между Россией и Индией. Об этом написало ЕАН .

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев считает, что направление будет востребованным. Он отметил, что в Дели есть много достопримечательностей, которые могут привлечь туристов. Среди них — храм Лотоса, Железная колонна, старейшие минареты и Соборная мечеть. Кроме того, из Дели можно быстро добраться до Тадж-Махала.

Мальцев также обратил внимание на национальную кухню и индийскую медицину, которые могут заинтересовать путешественников. По его словам, Дели — это особенный туристский продукт, который нельзя ни с чем сравнить.

Регулярные перелеты будут выполняться дважды в неделю — по вторникам и пятницам. Время в пути составит около пяти часов. Стоимость билета на первый рейс начинается от 37,8 тыс. рублей в одну сторону.