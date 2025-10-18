Россияне ринулись в «порнотуры»

По данным издания, пары отправляются на курорты Таиланда, Турции и Индонезии, где снимают видео 18+ в общественных местах, а затем публикуют их на специализированных платформах. Доход от таких роликов, по данным источника, может достигать двух миллионов рублей в месяц.

Однако в «райских» локациях подобные съемки могут обернуться серьезными проблемами. Во многих жарких странах производство порноконтента карается уголовно, а по возвращении в Россию за распространение подобных видео туристам могут грозить штрафы и тюремные сроки — до шести лет лишения свободы.

