«Аэрофлот» запустит дополнительные рейсы на популярные турецкие курорты

«Аэрофлот» запустит дополнительные рейсы в Бодрум, Даламан и Анталью из-за повышенного спроса. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Самолеты будут летать в Бодрум с пятницы по воскресенье с 3 июля по 27 сентября, в Даламан — с 6 июля по 10 сентября по понедельникам, средам и четвергам, а в Анталью — с 26 июня по 11 октября ежедневно.

Кроме того, дополнительные рейсы в Анталью запустят из Челябинска, Перми, Казани, Екатеринбурга, Самары и Минеральных Вод. Суммарно планируется продать до 105 тысяч билетов.

При этом в начале июня представители турецкого туристического сектора сообщили, что россиянам отдых в их стране начинает казаться все более дорогим, хотя интерес к Турции по-прежнему сохраняется.