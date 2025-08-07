«Аэрофлот» возобновил рейсы из Москвы в Тегеран

Полеты из Москвы в Тегеран возобновили. Об этом сообщила пресс-служба «Аэрофлота».

«В ночь с 6 на 7 августа возобновили выполнение рейсов между Москвой и Тегераном. Рейс SU514/515 вылетел в столицу Ирана вчера вечером и сегодня утром вернулся в Москву», — заявили в компании.

Рейсы будут осуществлять с частотой раз в неделю — по средам. С 12 сентября периодичность сменится на два полета в неделю — по средам и пятницам. Сейчас на этом направлении задействованы лайнеры Airbus A321.

Ранее в аэропорту Пулково случился сбой в системе управления багажом. Перед пассажирами извинились и заверили, что сотрудники авиагавани оперативно приступили к доставке вещей владельцам ближайшими рейсами.

Всем не получившим багаж рекомендовали обратиться в службу розыска вещей по прибытии. Ситуацию взяла под контроль Северо-Западная транспортная прокуратура.