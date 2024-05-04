Звуки взрывов прозвучали на территории горящего производственного комплекса в Москве | 360°

Эксклюзив 04 мая 2024, 15:20 Звуки взрывов прозвучали на территории горящего производственного комплекса в Москве Источник 360.ru: в районе Чертаново Южное в Москве загорелся ангар РИА «Новости»

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Бокс со строительными материалами вспыхнул на складе на территории промышленного комплекса в районе Южное Чертаново в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его информации, огонь может перекинуться на соседнее здание, в котором расположен автосервис. В нем могут находиться баллоны с газом и легковоспламеняющиеся жидкости. По данным источника, из ангара идет густой черный дым.

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Пресс-служба МЧС сообщила, что пожар произошел внутри двухэтажного склада. Площадь возгорания составляет 250 квадратных метров. Огнеборцы прибыли на место ЧП и приступили к тушению огня.

UPD: возгорание локализовали спустя час. Огонь частично перекинулся на автосервис, вспыхнуло оборудование, автопокрышки и три машины. Для тушения пламени спасатели задействовали шесть водяных стволов и подъемные механизмы.

Ранее пожар заметили в новостройке рядом со станцией метро «Бутырская». На опубликованных фотографиях видно, что от крыши многоэтажного дома шел черный дым. Пожар оперативно потушили, никто не пострадал. Причиной возгорания стал вспыхнувший на крыше рубероид.