Новостройка загорелась у станции метро «Бутырская» | 360°

Эксклюзив 04 мая 2024, 13:08 Новостройка загорелась у станции метро «Бутырская» Источник 360.ru: у станции метро «Бутырская» загорелась крыша новостройки Телеканал «360»

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Новостройка загорелась недалеко от станции метро «Бутырская» в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

На фото, которые оказались в распоряжении редакции, видно, что от крыши высотки валит густой черный дым. Причины возгорания — неизвестны.

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Пожар начался 4 мая примерно в 12:20. Спустя 40 минут пламя на площади 20 квадратных метров удалось локализовать. На месте происшествия работают спецслужбы.

Телеканал «360»

UPD: по уточненной информации, пожар произошел в 25-этажном доме на улице Руставели, 14. На крыше многоэтажки вспыхнул рубероид. Возгорание оперативно потушили, никто не пострадал.

Ранее пожар вспыхнул в квартире в районе Южное Тушино в Москве. В результате ЧП погибла женщина. Всего из здания эвакуировали пять человек.