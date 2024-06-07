Звонили в полицию трижды. Убийца общественника Еговцева следил за семьей жертвы

Shot: перед смертью зампред «Зова народа» и его жена трижды звонили в полицию

Перед смертью зампред движения «Зов народа» Антон Еговцев и его жена трижды звонили в полицию. Как сообщил Telegram-канал Shot , супруги жаловались на сталкера, который дежурил возле их дома в Лобне, а затем ломился в квартиру.

«Первый раз об угрозах около девяти вечера сообщила жена Еговцева Екатерина. Она рассказала, что мужчина, который ранее ее преследовал, сидит в машине возле подъезда», — написали авторы материала.

Затем в экстренные службы звонил Антон примерно в 23:00 — неизвестный ему угрожал. Третий звонок поступил ночью, когда злоумышленник ломился в квартиру.

Общественника убили, когда он возвращался из магазина домой. Преступник подкараулил его с ножом в подъезде и пырнул минимум семь раз.

Предположительно, Еговцева убил тренер по мотокроссу. С женой Антона он познакомился в молодости и влюбился в нее. А последние пару месяцев преследовал и угрожал. Мать возможного преступника рассказала Shot, что когда была у него в больнице, тот словно не замечал ничего вокруг.

«Сын лежал на кушетке раненый и как будто ее и ничего вокруг не слышал», — указали в публикации.

В больницу мужчина попал после схватки с общественником.

«Зов народа» подтвердил гибель Еговцева, началось расследование. По одной из версий, его убил сталкер, по другой — нападение связано с профессиональной деятельностью общественника.