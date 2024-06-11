Звезду сериала «Солдаты» обманули мошенники

Baza: мошенники обманом лишили актера сериала «Солдаты» Горского всех сбережений

Фото: Freepik

Мошенники обманули актера Михаила Горского, сыгравшего в сериале «Солдаты» роль сержанта Максименко. Они убедили артиста перевести все свои деньги, а после этого заморозить счета, сообщил Telegram-канал Baza.

По информации издания, 6 июня актеру в мессенджере написал мошенник, представившись литературоведом Натальей Мазур. Он заявил, что в театре произошла утечка данных и сообщил, что с Горским свяжется ФСБ. После этого актеру позвонили якобы из органов безопасности и предупредили, что с его счета пытались снять деньги. Затем последовал звонок из «Центробанка», сотрудник которого посоветовал артисту заморозить все счета, а деньги перевести на «безопасный счет».

Горский сделал так, как ему сказали аферисты, а через несколько часов осознал, что его обманули. Актер обратился с заявлением о произошедшем в полицию.

Ранее мошенники решили нажиться на смерти актрисы Анастасии Заворотнюк. Коллегам и друзьям артистки начали приходить фейковые сообщения от ее мужа, фигуриста Петра Чернышева, с просьбой о денежной помощи.

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