Звезду КВН Рыбалко насмерть сбила машина

Участница КВН Елена Рыбалко из «Утомленных солнцем» погибла в ДТП

Участница команды Клуба веселых и находчивых «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко трагически ушла из жизни. Ей было 53 года, сообщили в телеграм-канале КВН.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что трагически погибла Елена Рыбалко — яркая, талантливая участница команды „Утомленные солнцем“», — указано в публикации.

В соцсетях и некоторых СМИ появилась информация о гибели Рыбалко в ДТП в Адлере. В сообществе команды КВН «Утомленные солнцем» в соцсети «ВКонтакте» также сообщили, что Рыбалко попала в аварию.

«Звезда КВН Елена Рыбалко из команды „Утомленные солнцем“ погибла в Адлере — ее сбила машина», — написали в сообществе.

По информации сочинской Госавтоинспекции, ЧП произошло накануне вечером. Пешеход переходила дорогу в неположенном месте. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Сотрудники скорой помощи пытались ее реанимировать.

