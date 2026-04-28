На трассе Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск произошла авария, унесшая жизнь человека. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию Курганской области.

Происшествие случилось на 67-м километре дороги в Щучанском округе. По предварительным данным, женщина, управляя BELGEE, сбила выбежавшую на проезжую часть косулю. После удара машина выехала на встречную полосу, где столкнулась лоб в лоб с Toyota Camry.

Водитель второй иномарки — мужчина 1987 года рождения — скончался в больнице от полученных травм. Его пассажирке и второй участнице аварии потребовалась медицинская помощь.