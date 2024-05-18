Глюк’oZу обвинили в неуплате налогов | 360°

Знаменитости 18 мая 2024, 11:29 Глюк’oZу обвинили в неуплате налогов Shot: певица Глюк’oZa задолжала российской налоговой более миллиона рублей РИА «Новости»

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Певица Наталья Чистяковая-Ионова, известная как Глюк’oZa, пополнила список звездных должников ФНС. Артистке грозит блокировка ее счетов, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, Глюк’oZa задолжала налоговой 1,2 миллиона рублей. Приставы направили певице уведомление с предупреждением о блокировке счетов и запретом на выезд за границу в случае неуплаты долга.

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Журналисты уточнили, что артистка сейчас отдыхает в Италии.

Недавно продюсер Сергей Лавров рассказал о заработках певицы Глюк’oZы. По его словам исполнительнице платят за корпоратив около двух-трех миллионов рублей. При этом для певицы в первую очередь важно быть на сцене, чувствовать себя востребованным артистом, считает продюсер.