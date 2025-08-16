Звезда «Формулы-1» попал в аварию на мотоцикле

Racingnews365: Риккардо попал в аварию во время поездки на мотоцикле

Бывший пилот «Формулы-1» Даниэль Риккардо попал в аварию на кроссовом мотоцикле во время езды по бездорожью и получил травму ключицы. Об этом сообщило издание Racingnews365 .

ЧП произошло в штате Квинсленд в Австралии 14 августа. По предварительным данным, Риккардо ехал через тропический лес на мотоцикле и упал с него.

Гонщика экстренно доставили в медицинский центр и оказали необходимую помощь.

Риккардо 36 лет, он выступал в «Формуле‑1» за команды «Торо Россо», «Ред Булл», «РБ» и «Макларен». Всего за профессиональную карьеру гонщик восемь раз становился победителем Гран‑при. Риккардо в 2024 году завершил карьеру гонщика в «Формуле-1».

