Звериная жестокость. Случай на алкогольном застолье в Сарове шокировал даже врачей

Дружеское застолье в Сарове в Нижегородской области завершилось шокирующим убийством. Двое мужчин напали на приятеля и изнасиловали его бутылкой, сообщила «Газета.ru» .

Все трое, два агрессора и их будущая жертва, спокойно распивали алкоголь в квартире на улице Шевченко. Однако позднее приятели поссорились. Причина конфликта пока неясна.

Двое участников застолья набросились на третьего. Они жестоко избили мужчину, а затем изнасиловали бутылкой, оставшейся из-под спиртного.

Пострадавшего госпитализировали. Однако спасти его не удалось, 42-летний мужчина скончался в больнице. По данным СМИ, полиция уже возбудила по факту убийства уголовное дело. Подозреваемых задержали — одному из них 35 лет, второму 38. Имена злоумышленников не назывались.

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