Зумер из Москвы начал пить свою кровь после просмотра TikTok: что стало с подростком

Подросток из Москвы после просмотра видеороликов в TikTok выпил собственную кровь в попытке поднять уровень гемоглобина. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По его данным, зумер сделал себе забор крови и выпил ее. После этого у парня началась рвота, поднялась температура. Скорая помощь экстренно госпитализировала его с острым отравлением.

Пациент признался врачам, что хотел получить заряд бодрости и поднять уровень железа в организме. В итоге подростку выписали направление к психиатру.

Ранее у американки перекосило лицо из-за выдавленного прыща. Женщина пыталась убрать его над углом рта, после чего замазала рану косметикой. Спустя некоторое время она обратилась к врачам с жалобами на сильную боль и отек.

В больнице американке объяснили, что выдавливание прыщей в «треугольнике смерти» чревато тяжелыми последствиями — если занести инфекцию, она может попасть через вены в мозг, глаза или носовые пазухи.