Боль и перекошенное лицо. Выдавленный прыщ довел девушку до больницы

В США у блогерши раздуло и перекосило лицо после выдавленного прыща в углу рта

Американка Линдси де Оливейра выдавила прыщ над углом рта, а через некоторое время обратилась в больницу из-за приступа бола и перекошенного лица. Об этом она рассказала в своем TikTok-аккаунте .

Все началось с того, что пользовательница решила самостоятельно убрать воспаление над углом рта. Затем она замазала его макияжем.

Но вскоре девушке стало больно, у нее появился сильный отек, а лицо перекосило. Она сразу обратилась в больницу, где выяснилось, что она выдавила прыщ в так называемом треугольнике смерти.

Это область от углов рта до переносицы. Если занести инфекцию, то она может напрямую через вены попасть в мозг. Возможен даже летальный исход. По словам девушки, ей сделали МРТ и назначили антибиотики.

«Результаты МРТ оказались в норме. [Инфекция] не распространилось на мозг, глаза или носовые пазухи. Как будто там все в порядке», — сказала она.

Девушка поделилась результатами лечения спустя месяц. Отек на лице спал, но остался шрам.

Психолог-психотерапевт Юлия Ватутина ранее объясняла, что каждый 20-й житель Земли испытывает желание давить прыщи и трогать ранки. В психологии это расстройство называется дерматилломанией.