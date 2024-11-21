«Зубы выломаю». Алтайская учительница напала на обидевшего дочь школьника

Урок в одной из школ в Республике Алтай закончился скандалом. Разъяренная учительница пришла в класс, чтобы разобраться с обидчиком своей дочери, которая сломала руку. Аудиозапись с угрозами педагога в адрес мальчика опубликовал Telegram-канал «Республика Алтай».

Авторы уточнили, что пострадавшая девочка получила перелом, упав во время конфликта с одноклассником.

Взбешенная мать, работающая учительницей в этом же учебном заведении, узнав о диагнозе дочери, пришла на разборку к обидчику, не стесняясь материться при детях.

«Если у нее что-то с рукой будет, я тебе все мозги вышибу.<…> Рядом только увижу тебя, зубы выломаю тебе», — заявила учительница.

В пресс-службе республиканского главка СК уточнили, что конфликт между учеником и педагогом произошел в одной из сельских школ Усть-Канского района. Сотрудники ведомства организовали проверку по итогам которой примут решение о возбуждении уголовного дела.

Издание «Новости Горного Алтая» получило комментарий Министерства образования и науки региона. Случившееся в школе в ведомстве назвали недопустимым и подчеркнули, что учителя должны сохранять самообладание в любой обстановке. Сейчас в деле разбираются органы местного самоуправления, которые примут необходимые меры.

В конце октября следователи Якутии завели уголовное дело о побоях и угрозы убийством против отца третьеклассницы, который напал на учительницу. Мужчину возмутило, что педагог позволила себе отчитывать его дочь.