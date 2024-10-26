Против избившего учителя в Якутии возбудили дело

Против отца третьеклассницы, избившего педагога в якутской школе, возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Якутии.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных статьей 116 УК РФ („Побои“) и статьей 119 УК РФ („Угроза убийством“)», — отметили в ведомстве.

Мужчина пришел в школу, где училась его дочь. Между отцом и преподавателем произошел конфликт, который перерос в рукоприкладство. Учительница получила синяки и ссадины.

Представитель «Народного фронта» уточнил, что мужчина напал на учительницу, когда та отчитывала его дочь. Известно, что родители девочки давно терроризируют коллектив школы.