Зоозащитники Тольятти спасли истекавшего кровью пса с перебитой лапой

Получивший серьезное ранение лапы белый пес с ошейником в поисках помощи зашел в парикмахерскую Тольятти. Сотрудники тут же позвонили зоозащитникам, которые доставили пострадавшее животное в ветеринарную клинику. Об этом сообщила пресс-служба городского приюта для бездомных травмированных животных HELP TLT.

В приюте пояснили, что состояние пса настолько напугало сотрудницу парикмахерской, что во время звонка она разрыдалась. Прибывшие на место волонтеры заявили, что поняли состояние женщины, потому что одна из лап животного оказалась разбита в месиво.

Они не исключили, что пес наступил на железнодорожную стрелку. Собаку срочно доставили в ветеринарную клинику, где врачи оказали первую помощь. Из-за большой потери крови операцию решили отложить до стабилизации пса.

В пресс-службе подчеркнули, что на животном надет ошейник и есть возможность, что хозяева откликнуться и заберут питомца обратно.

В середине мая жительница Зеленограда спасла сбитую машиной собаку с ошейником. В беседе с 360.ru она заявила, что наехавший на животное водитель скрылся сразу после ДТП. По ее словам, раненая собака осталась лежать на дороге, на нее чуть не наехала фура.