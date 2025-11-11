Брали штурмом. Зоозащитники разнесли хабаровский приют и избили сотрудника
Зоозащитники обвинили приют «Добрый пес» в опытах над животными
В Хабаровске конфликт между зоозащитниками и работниками местного приюта обернулся дракой. Активисты, возмущенные условиями содержания животных, хотели попасть на территорию учреждения. В итоге преградившего путь работника избила разгневанная толпа. Подробности — в материале 360.ru.
Жалобы активистов из-за подозрений в плохом уходе за животными приводят к проверкам, которые парализуют работу приюта «Добрый пес» и блокируют счета для лечения собак. Во время последней стычки зоозащитники напали на работника учреждения — помощника врача Сергея Митрофанова. В беседе с 360.ru он рассказал, что его избили, когда он пытался остановить толпу, прорывающуюся на территорию приюта.
Мужчина пояснил, что в учреждении появились новые правила — ограничивать число человек, находящихся на территории приюта.
«На самом деле все волонтеры, которые к нам ходят, в основной массе — адекватные люди, они приходят и без каких-либо проблем, конфликтов помогают, убирают, гуляют. Но есть люди, которые нарушают правила. Они остались за воротами», — пояснил он.
По словам Митрофанова, в приюте находятся собаки, которые «сидят по уголовным делам». Это агрессивные животные, которые нападали на людей. Выпускать на волю их нельзя. Уже были случаи, когда псов крали, вывозили, выпускали. Все это создает большие проблемы. Даже случайно вырвавшуюся собаку нужно как можно скорее поймать.
Другое нарушение — пронос еды для собак на территорию приюта. Хотя в учреждении животных кормят в соответствии со всеми правилами, указанными в контракте. Более того, по воскресеньям всегда есть докорм. Группа помощи собирает средства на него и кормит собак сырым мясом, примерно по 300 граммов на каждую.
Эти люди (волонтеры, которых не пускают на территорию — прим. ред.) нарушают правила еще тем, что проносят еду, бросают кости в вольере. Собаки сцепляются, дерутся. И это создает проблемы. Делаешь замечание, зоозащитники не понимают, они выставляют фото и показывают ситуации однобоко.
Сергей Митрофанов
Поэтому в этот раз они остались за воротами. Как отметил помощник врача, волонтерам объяснили, почему их не пропускают. Но им такой расклад не понравился.
«Открыли калитку, начали вламываться. Я, соответственно, подошел, встал. Возле этой калитки стоял сотрудник полиции, стояли наши сотрудники, волонтеры, которые допускаются в приют, а там их было человек 30», — сказал он.
Потом одна из активисток, которая, по словам Митрофанова, и устроила травлю на приют, вцепилась ему в руку, порвала куртку. Затем мужчину начали бить по спине, ногам, голове.
Зоозащитники уверяют, что в приюте за животными не ухаживают, собак не кормят, якобы они голодные, исхудавшие и замученные. Но это не так, подчеркнул Митрофанов.
По словам Митрофанова, горе-зоозащитники даже приезжали ночью, пробирались на территорию и снимали якобы умирающих собак.
«Собаку у нас привезли, она стерилизованная, просто полусонная была. Уже отходила. Ее посадили в пустой вольер», — рассказал он.
Волонтеры, ворвавшиеся в приют, засняли эту собаку, сказав, что она умирает. Разместили информацию о ней в российских группах. В качестве оповещения Митрофанов тотчас сделал запись, на которой было видно, что собака жива: она смотрела, поднимала голову, моргала. Вскоре приехал полицейский. Ему тоже показали собаку — она была здорова, бегала, никаких проблем не было.
Они ничего не узнали, ничего не спросили они. Они подумали, что собака мертвая, и оставили ее одну в опасности. То есть безразличие проявили. Им главное — хайп в этот момент нужен был. Потому что они не поинтересовались, что с ней, ничего не сделали, просто сняли, убежали и выставили всероссийские группы.
Сергей Митрофанов
Управляющая приютом «Добрый пес» Анна Буянова рассказала 360.ru, что волонтерское движение якобы очень активно «топит за правду».
Почему-то неожиданно решили, что приют «Добрый пес» — это зло, которое нужно искоренять. Позиция такая: в приюте собак не кормят, над собаками издеваются, проводят эксперименты. Каши, мясо, корм не закупаются, животных кормят раз в три дня, деньги кладут себе в карман.
Анна Буянова
Также Буянова рассказала о случае, когда зоозащитники сняли на видео якобы умирающую собаку.
«Сняли собаку на видео, убежали из приюта, не оповестив никого из сотрудников и волонтеров, что, похоже, собаке плохо и ей нужно помощь оказать. Зато стали писать во все российские чаты: „Срочно, в приюте убивают собак, звоните 112, им нужна помощь“. Было это в три часа дня, и в восемь часов вечера приехали с полицией, чтобы спасти собаку. Не смутило, что прошло почти пять часов, и собака за это время действительно могла умереть очень, очень много раз», — отметила она.
В воскресенье зоозащитники снова пытались проникнуть в приют. Утверждали, что их не пускают, чтобы создать впечатление, будто все плохо, добавила Буянова. Одна девушка прошла внутрь с полицией. Стражи порядка провели проверку и убедились, что все в порядке, выгнали ее.
Но волонтеров это не остановило.
Они начали брать приют штурмом, потому что не согласна полиция с их заявлением. <…> Всем хотелось прям кипиша, экшена, скандалов. <…> Жесткая политика против нас. Для того, чтобы внести раздор. Они закидали жалобами управление ветеринарии, администрацию, полицию, прокуратуру. <…> Сегодня опять эти люди были у нас в приюте, пытались найти истощенных собак.
Анна Буянова
Буянова подтвердила, что она как новый управляющий приюта ужесточила правила посещения, потому что в приюте стали фиксировать случаи специальной травли собак.