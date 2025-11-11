Брали штурмом. Зоозащитники разнесли хабаровский приют и избили сотрудника

В Хабаровске конфликт между зоозащитниками и работниками местного приюта обернулся дракой. Активисты, возмущенные условиями содержания животных, хотели попасть на территорию учреждения. В итоге преградившего путь работника избила разгневанная толпа. Подробности — в материале 360.ru.

Жалобы активистов из-за подозрений в плохом уходе за животными приводят к проверкам, которые парализуют работу приюта «Добрый пес» и блокируют счета для лечения собак. Во время последней стычки зоозащитники напали на работника учреждения — помощника врача Сергея Митрофанова. В беседе с 360.ru он рассказал, что его избили, когда он пытался остановить толпу, прорывающуюся на территорию приюта.

Мужчина пояснил, что в учреждении появились новые правила — ограничивать число человек, находящихся на территории приюта.

«На самом деле все волонтеры, которые к нам ходят, в основной массе — адекватные люди, они приходят и без каких-либо проблем, конфликтов помогают, убирают, гуляют. Но есть люди, которые нарушают правила. Они остались за воротами», — пояснил он.

По словам Митрофанова, в приюте находятся собаки, которые «сидят по уголовным делам». Это агрессивные животные, которые нападали на людей. Выпускать на волю их нельзя. Уже были случаи, когда псов крали, вывозили, выпускали. Все это создает большие проблемы. Даже случайно вырвавшуюся собаку нужно как можно скорее поймать.

Другое нарушение — пронос еды для собак на территорию приюта. Хотя в учреждении животных кормят в соответствии со всеми правилами, указанными в контракте. Более того, по воскресеньям всегда есть докорм. Группа помощи собирает средства на него и кормит собак сырым мясом, примерно по 300 граммов на каждую.