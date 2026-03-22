Золотой домофон. Замена ключей в подъезде обошлась москвичке в 18 миллионов рублей

В Москве мошенники обманули пенсионерку под предлогом замены ключей от домофона

Жительница Москвы отдала мошенникам 18 миллионов рублей после того, как ей предложили поменять ключи от подъездного домофона. О деталях этого преступления сообщила столичная прокуратура в официальном телеграм-канале .

Схема мошенников лишь на первый взгляд казалась новой. Пенсионерке позвонили с неизвестного номера, человек представился сотрудником управляющей компании.

Женщину убедили, что в ее доме готовится замена подъездных дверей. Для этого, по легенде, она должна предоставить код — преступники якобы запросили авторизацию по имени пенсионерки на «Госуслугах», ей пришло СМС.

Пожилая женщина цифры из сообщения продиктовала преступникам. Те подключили следующий уровень колл-центра.

В дело вступили подставные «специалисты по безопасности», которые огорошили жертву новостью — ее личный кабинет на «Госуслугах» якобы взломан, а от ее имени уже вовсю спонсируют преступников. Чтобы обезопасить себя от полиции и спасти накопления, женщине приказали срочно обналичить все активы.

Запуганная москвичка дважды сходила в банк, сняла деньги и, следуя инструкциям мошенников, замаскировала пачки денег под обычные посылки. Эти свертки она спокойно передала курьерам, которые приезжали прямо к ней домой.

Аферисты убедили женщину, что это всего лишь проверка в налоговой и скоро миллионы вернутся на счет. Теперь преступников ищет полиция.

Ранее в марте тульская пенсионерка отдала три миллиона рублей незнакомцам из интернета.