Экс-хоккеист московского «Динамо» Игорь Дорофеев попал в поле зрения правоохранительных органов после того, как был замечен за самоудовлетворением в центре столицы. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на спорте» .

По данным канала, прохожие вызвали наряд полиции, заметив, что 56-летний спортсмен мастурбировал рядом с Российской государственной детской библиотекой и при этом следил за двумя женщинами средних лет.

После задержания Дорофеев не смог дать четких объяснений, почему он решил заняться непристойностями в центре города, и лишь сослался на отсутствие работы.

Хоккеист завершил свою карьеру в 2001 году, при этом он остается единственным пятикратным чемпионом страны в составе «бело-голубых», сыграв за команду 352 матча. Его результативность составила 176 очков (93 гола и 83 голевые передачи), что закрепило за ним место в истории клуба.

Президент России Владимир Путин во время телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом предложил провести хоккейные матчи между российской и американской сборными. Трамп поддержал эту идею.