Знаменитое озеро с черепахами во Владивостоке залило кипятком

Кипяток из прорванной трубы на улице Сафонова во Владивостоке несколько дней заливает озеро, в котором живут черепахи. Об этом 360.ru рассказал местный житель.

По его словам, коммунальные аварии происходят в этом месте регулярно, еще со времен СССР.

«В озеро черепах запустили, и они там прижились, но местные вурдалаки их регулярно убивают», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Прокуратура Первомайского района организовала проверку. По данным ведомства, горячая вода заливает не только водоем с черепахами, но и подвал жилого дома, в том числе электрощиты.

«Устанавливаются все обстоятельства, создающие угрозу безопасности граждан и окружающей среды», — добавили в пресс-службе приморской прокуратуры.

Ранее в Краснодарском крае из-за коммунальной аварии лопнул потолок в школе. На чердаке учебного заведения в Ейске произошел прорыв трубы, из-за чего на головы школьников начала литься вода. Она скопилась над натяжным потолком, который в итоге порвался ее под весом.