«Бегите!»: потолок лопнул в российской школе над головами детей, все попало на видео

В Краснодарском крае учебный день в школе № 2 города Ейска закончился экстренной эвакуацией из-за масштабной коммунальной аварии. Кадры происшествия прислал в редакцию 360.ru очевидец.

Предварительно, на чердаке школы прорвало трубу. На видеозаписи заметно, что детям пришлось спасаться от хлынувших с потолка потоков воды.

Вода начала скапливаться над натяжным потолком в одном из помещений, из-за чего конструкция угрожающе провисла. Сначала никто из учеников не уходил — большинство снимали происходящее на смартфон.

В этот момент полотно не выдержало давления и лопнуло. Один их школьников прокричал «Бегите!». Хлынувший водопад окатил стоявших рядом детей, после чего занятия пришлось прервать.

«Потоп из-за того, что лопнул натяжной потолок, там был прорыв трубы», — рассказал редакции 360.ru очевидец.

Администрация школы была вынуждена перекрыть водоснабжение во всем здании, чтобы остановить потоп.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» отметил, что ситуация вызывала вопросы к качеству недавних работ. Три года назад эта же школа прошла через модернизацию.

На капитальный ремонт, закупку мебели и новой техники тогда выделили почти 15 миллионов рублей.

Почему обновленные коммуникации не выдержали первой серьезной нагрузки и насколько безопасно было устанавливать натяжные конструкции в учебных классах, теперь предстоит выяснить профильным службам.

