Здание рядом с усадьбой Лямина загорелось в Подмосковье. Видео с места происшествия
Источник 360.ru: здание рядом с усадьбой Лямина загорелось в Яхроме
В подмосковной Яхроме загорелось деревянной здание рядом со старинной усадьбой. Видео с места происшествия прислал в редакцию 360.ru очевидец.
По его словам, полиция уже выставила вокруг оцепление. Людей не подпускают к огню. Здание расположено рядом с усадьбой распорядителя Ляминской ткацко-бумажной фабрики.
К ликвидации пожара приступили сотрудники экстренных ведомств. Они не дают распространиться огню — рядом стоят другие деревянные дома, неподалеку находится школа искусств.
«Прямо рядом с домом старые деревья, пожарные стараются, чтобы огонь не перекинулся на них», — добавил очевидец.
Сигнал о пожаре поступил в 17:55. Примерно через час пожарным удалось локализовать возгорание на 200 «квадратах».
Upd: уточненная информация: это не усадьба, а неэксплуатируемое здание рядом с ней, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.
Ранее человек пострадал при пожаре в квартире в Москве.