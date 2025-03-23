Один человек пострадал при пожаре в московской квартире

Пожар произошел в 12-этажном здании в поселении Московский. Об этом сообщил источник 360.ru.
По его данным, пламя охватило четырехкомнатную квартиру на первом этаже. Прибывшие на место спасатели присвоили пожару первый ранг сложности. В очаге возгорания обнаружили пострадавшего в тяжелом состоянии.
Пожар локализовали. Пострадавшего эвакуировали и передали бригаде скорой помощи.
Два дня назад пламя охватило квартиру на 12-м этаже жилого дома в столичном районе Орехово-Борисово Северное. Загорелись личные вещи и мебель на балконе. Огонь распространился на пять квадратных метров, информации о пострадавших не поступало.
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