Один человек пострадал при пожаре в московской квартире

Пожар произошел в 12-этажном здании в поселении Московский. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, пламя охватило четырехкомнатную квартиру на первом этаже. Прибывшие на место спасатели присвоили пожару первый ранг сложности. В очаге возгорания обнаружили пострадавшего в тяжелом состоянии.

Пожар локализовали. Пострадавшего эвакуировали и передали бригаде скорой помощи.

Два дня назад пламя охватило квартиру на 12-м этаже жилого дома в столичном районе Орехово-Борисово Северное. Загорелись личные вещи и мебель на балконе. Огонь распространился на пять квадратных метров, информации о пострадавших не поступало.