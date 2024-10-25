Знакомая устроившего поножовщину в Петербурге: на тренировках по фехтованию он всегда вел себя пугающе

Вооруженный ножами мужчина напал на людей в петербургском супермаркете. От рук злоумышленника пострадали четверо посетителей. Мойка78 побеседовала с девушкой, которая в «нулевые» занималась с мужчиной фехтованием.

По ее словам, на тренировках мужчина говорил тревожные вещи. Однако куда страшнее были поединки с ним: в какой-то момент мужчина забывался и начинал «буквально рубить соперника», поделилась спортсменка.

Нападение на супермаркет произошло днем. Мужчина с ножом ранил четверых посетителей. По словам очевидцев, он кричал: «Ненавижу людей!». Нападавшего задержали на месте. Возбуждено уголовное дело.