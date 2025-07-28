Змею-потеряшку поймали в банку в доме на юго-западе Москвы

В многоквартирном доме на юго-западе Москвы поймали змею. Об этом сообщил источник 360.ru.

ЧП с ловлей незваной гостьи произошло в Обручевском районе. Пресмыкающееся оранжевого цвета, в пятнах и длиной около одного метра ползало по квартире в многоэтажном доме 8, корпус 2, на улице Академика Челомея.

Позже рептилию поймали в банку. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее змею зеленого цвета заметили жители Нагорного округа на юге Москвы. Она ползала между домами и пугала людей. Спустя некоторое время ее удалось поймать между домами на Фруктовой улице и Варшавском шоссе. Пресмыкающееся длиной около 50 сантиметров отпустили.