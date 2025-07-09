На юге Москвы поймали 50-сантиметровую змею

Змею зеленого цвета заметили жители Нагорного округа на юге Москвы. Она ползала между домами, пугая людей. Об этом сообщил источник 360.ru.

Москвичи сняли пресмыкающееся на камеру. Между домами на Фруктовой улице и Варшавском шоссе ползала змея длиной около 50 сантиметров зеленого цвета с оранжевыми пятнами у головы. Ее поймали и отпустили.

Ранее бежево-коричневую змею метровой длины нашли на Нижегородской улице на юго-востоке Москвы. К ее поимке привлекался отряд «Центроспаса». «Известия» сообщили, что зимой в одной из столичных гостиниц обнаружили императорского удава. Он прятался на кухне под столешницей и не сопротивлялся приехавшим на вызов спасателям.