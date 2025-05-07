Жителям Подмосковья напомнили о правилах поведения при встрече со змеей

Вероятность встретить змею в Подмосковье в этом году выше обычного — экологи связывают это с перепадами температур. Потепление заставило пресмыкающихся проснуться раньше обычного, а резкое похолодание погубило их главную пищу — лягушек.

Из-за особенностей климата в Подмосковье водятся только три вида змей: ужи, медянки и гадюки. В регионе они занесены в Красную книгу, поэтому причинять им вред нельзя.

Защититься от рептилий поможет правильно подобранная одежда. Так, при походе в лес необходимо надеть высокие сапоги и плотные штаны, а также не забыть о спрее от клещей и других насекомых.

Опасность для жителей в Подмосковье представляет только один вид змей — гадюка. Встретить ее можно на сухих и солнечных местах, рассказал биолог Иван Жмайлов.

Рептилии любят отдыхать на торфяниках, опушках и полях. Самые «змеиные» округа — это Волоколамск, Шатура, Дмитров и Талдом. Специалисты напомнили: пресмыкающиеся никогда не нападут первыми — только если почувствуют угрозу. Поэтому важно уметь отличить ядовитую гадюку от безобидного ужа. Главное отличие первой — матовая пепельно-черная шкура с зигзагом. Голова имеет треугольную форму, а зрачки — вертикальные.

При встрече со змеей важно замереть и дать ей уползти. Если она приняла угрожающую позу, важно медленно и без резких движений отступать назад.

При укусе гадюки нельзя отсасывать яд, использовать алкоголь или накладывать жгут. Все это повышает вероятность летального исхода. Рану необходимо промыть водой, обработать антисептиком, наложить стерильную повязку и обратиться к врачу.