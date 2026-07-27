Змея заползла на склад в Покровском-Стрешневе

Небольшую змею заметили на территории склада на северо-западе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Пресмыкающееся заползло на склад, расположенный на Чкаловском бульваре в районе Покровское-Стрешнево.

На место ЧП выехали специалисты экстренных служб. От укусов змеи никто не пострадал.

«Скорая помощь не требуется», — отметил собеседник 360.ru.

Ранее сразу несколько пресмыкающихся обнаружили на подземном паркинге жилого дома на юго-западе Москвы. Специалисты отловили рептилий, никто из жителей не пострадал. Источник 360.ru в экстренных службах уточнил, что ЧП произошло в доме № 17 по Новочеремушкинской улице.

UPD: Оказалось, что на территорию склада заполз небольшой уж. Его поймали и отпустили в лесополосе.