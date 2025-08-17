Змея выползла из пакета с доставленной едой в Москве и напугала женщину

В воскресенье, 17 августа, жительница Москвы обнаружила змею в доставленной ей коробке с маркетплейса с едой из Вьетнама. Об этом она рассказала 360.ru.

ЧП случилось на улице Бойцовой. После обнаружения рептилии женщина быстро обратилась в экстренные службы. По предварительным данным, никто не пострадал.

«Приехали сотрудники МЧС и забрали ее. Пока непонятно, кто именно был — то ли маленькая гадюка, то ли уж. Серый, похож на гадюку. Забрали на экспертизу, будут выяснять», — сказала она.

Несколько дней назад в Московской области кобра забралась в рюкзак к девушке и укусила ее. Спасти пострадавшую удалось благодаря быстрой и слаженной работе врачей