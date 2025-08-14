В Подмосковье кобра забралась в рюкзак к девушке и укусила ее

Врачи в Москве спасли девушку, которую в подмосковном парке укусила кобра. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Депздрава.

Змея забралась к ней в рюкзак. Когда девушка его открыла, пресмыкающееся набросилось на нее и укусило за руку, после чего уползло.

Спасти пострадавшую удалось только благодаря быстрой и слаженной работе врачей. Ее экстренно доставили в токсикологический центр института имени Склифосовского, где с помощью плазмообмена удалили яд из крови.

Затем девушку перевели в отделение гнойной хирургии ГКБ имени Баумана. Там ее прооперировали, вскрыв образовавшуюся в месте укуса флегмону. Через два дня пациентку выписали, рекомендовав наблюдаться в поликлинике.

