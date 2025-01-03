Москвичка нашла желтую змею у себя на кухне

На северо-западе Москвы жительница многоквартирного дома обнаружила желтую змею у себя на кухне и обратилась к спасателям за помощью. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных городских службах.

Рептилию нашли в квартире на бульваре Генерала Карбышева в районе Хорошево-Мневники. Проживающая там женщина заметила желтую змею в раковине на кухне, после чего и вызвала спасателей.

«Возможно, приползла через вытяжку от соседей», — сообщил источник.

Змею уже поймали. По предварительной информации, это мог быть полоз. Никто не пострадал.

Прошлой осенью на севере столицы мужчина обнаружил в своей квартире агрессивную розовую змею, но прибывшие на месте спасатели рептилию не нашли, причем неизвестно, куда она исчезла.