Змея напала на любителя экзотики из Башкирии и укусила в пах

Baza: в Салавате полоз укусил своего хозяина в руку, бедро и пах

Змея напала в Салавате на своего 41-летнего хозяина — полоз укусил мужчину в руку, бедро и левое яичко. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По его данным, мужчина разводит экзотических насекомых и пресмыкающихся: пауков, тараканов, ящериц и змей.

Канал добавил, что необычные питомцы нападали на хозяина и раньше, и в этот раз каспийский полоз укусил сразу в несколько мест. Змея была неядовитой, но в районе паха у мужчины осталась обширная гематома. Telegram-канал уточнил, что пострадавшего обследовали медики, ему может потребоваться лечение.

Ранее туристы пожаловались на нашествие крысиных змей на Шри-Ланке. Они рассказали, что двухметровые пресмыкающиеся занимают лежаки на пляжах и беспрепятственно ползают по территории гостиниц, пугая постояльцев.

Местные жители игнорируют проблему и не прогоняют непрошенных гостей. Эксперты сообщили, что это восточные крысиные змеи, которые не ядовиты, но выглядят жутко из-за своих больших размеров.